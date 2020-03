Via het Instagramkanaal van DRSN hoops dagen bekende basketballers je kinderen elke dag uit om een aantal tricks onder de knie te krijgen. Vandaag was het aan Belgian Cat Ann Wauters. Ze verzon leuke oefeningen om samen met een broer of zus uit te voeren. Voor wie geen broer of zus heeft om mee te oefenen, heeft Wauters een variant. Wie kan haar uitdaging tot een goed einde brengen?