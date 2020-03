Wat moeten de basketbalspelertjes doen tijdens deze coronaperiode? Het is een vraag die gewezen Belgian Lion Thomas Dreesen vaak kreeg. Daarom kwam hij met een leuk initiatief: via de Instagrampagina van zijn project DRSN hoops zullen bekende basketbalspelers elke dag 1 uitdaging bedenken voor kinderen om thuis uit te voeren. "Zo willen we een positief signaal uitsturen naar de kinderen om thuis te blijven bewegen", zegt Dreesen.