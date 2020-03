Hoe DQT in Colombia de zege verspeelde aan Molano en de routewijziging

In de Ronde van Colombia werd de blauwe brigade van Patrick Lefevere op de voet gevolgd door een cameraploeg. De etappekoers zou een voorbereiding worden op wat nog komen moest, maar nu bijna alles is uitgesteld en/of afgelast, werd het een van de weinige koersen waar we de renners in beeld zagen.

In Colombia waren actief: Alaphilippe, Jungels, Hodeg, Van Lerberghe, Steimle en Honoré.

Alaphilippe en Hodeg botsten er op enkele beresterke Colombianen, waaronder revelatie Sebastian Molano, maar ook de route van de laatste kilometer in etappe 5 werd ook nog veranderd. Bekijk hieronder de video.