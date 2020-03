Circus-Wanty Gobert doet al een beroep op systeem van economische werkloosheid

Aan de renners is nog geen financiële inspanning gevraagd. "Daar is voorlopig ook geen sprake van. Zij trainen nog en bereiden zich voor op de wedstrijden. Mocht deze situatie 5 maanden duren, dan ligt dat misschien anders. Maar nu is dat nog niet aan de orde."

"Dat is al geval sinds vorige week maandag. En dat zal zeker nog duren tot en met 3 april", zegt woordvoerder Maxime Seghers. "Maar doordat we veel langer niet meer zullen kunnen koersen, zal dat nog verlengd worden."

Nog geen economische werkloosheid bij Sport Vlaanderen-Baloise

Bij Sport Vlaanderen-Baloise is er nog geen economische werkloosheid. "Maar we denken er wel al over na", zegt teammanager Christophe Sercu.

"Voor onze renners is dat wel niet aan de orde. Zij trainen nog en bereiden zich voor op de koersen die komen. Zij worden gewoon betaald, want zij doen nog hun werk."

"Voorlopig staat ook iedereen van ons personeel nog op de pay-roll, maar ik steek niet weg dat we de zaak intern aan het behandelen zijn. Ik zal eerst nog overleg plegen met onze belangrijkste sponsors en ik leg mezelf geen druk op om dit snel snel te beslissen, maar het systeem van economische werkloosheid is zeker iets waarover nagedacht kan worden."

"Ik heb geen glazen bol om te zien hoe lang we niet zullen koersen, maar ik weet wel dat dit nog een tijdje zal duren. Ik denk niet dat iemand 10 dagen geleden dacht dat we vandaag in deze situatie in België zouden verkeren, op deze manier zouden werken en leven. Het gaat allemaal heel snel."