Ronald Gaastra: "2 of 3 weken niet zwemmen is een drama"

Over ten laatste 4 weken hakt het IOC een knoop door over de datum van de Olympische Spelen in Tokio. Voorlopig begint het sportfestijn nog altijd op vrijdag 24 juli.

In Antwerpen blijven de Belgische topzwemmers ook trainen. "Enerzijds zijn we erg opgelucht dat we dat kunnen, want je wil wel optimaal op het startblok staan voor de belangrijkste afspraak in je carrière", vertelde coach Ronald Gaastra gisteravond in Sporza op Radio 1.

"Anderzijds besef ik maar al te goed dat het geen evidentie is. Zolang de Spelen doorgaan, zegt het Internationaal Olympisch Comité: "Bereid je zo goed mogelijk voor." Maar ik hoor: "Neem maar risico's met je gezondheid." Dat vind ik zwaar en daar zit ik wel mee."

Uiteraard zitten de zwemmers met vragen. Gaastra: "Op dit moment leven we van training naar training. De motivatie is er zeker nog, maar het mag concreet worden. Hoe concreter het doel is, hoe makkelijker het is om ernaar toe te werken. Zeker voor atleten die nu nog strenger moeten leven dan een monnik."