Ook Lazio trekt zijn staart in en stelt eerste training uit

In Italië zaten de voetbalclubs de voorbije dagen niet echt op één lijn, Cagliari speelde met het plan om morgen (maandag) de trainingen te hervatten, Lazio-voorzitter Lotito stond ook al te popelen om zijn spelers weer op de oefenvelden van de club aan het werk te zien. (lees hier meer over het gekissebis in Italië)

Er kwam veel kritiek op de uitlatingen van beide clubs. Cagliari liet gisteren al weten dat het zijn plannen voorlopig opbergt, ook Lazio toont zich nu toch voorbeeldig.

De nummer 2 in de Serie A, de club van tweede doelman Silvio Proto en Jordan Lukaku, meldt dat het de oefensessies niet hervat "tot nader order".

Napoli is wel nog altijd van plan om zijn spelers woensdag weer op de club uit te nodigen.