"Sommige atleten hebben in de aanloop naar de Spelen niet dezelfde kansen"

Veel topsporters hebben het momenteel moeilijk om zich in optimale omstandigheden voor te bereiden op de Olympische Spelen. "Uit sommige rapportern blijkt dat China er stilaan weer bovenop komt. Maar als je een Italiaanse langeafstandsloper bent die thuis moet blijven, dan sta je voor een enorme uitdaging", zegt Sebastian Coe in een gesprek met The Times.

"In onze sport moet iedereen gelijke kansen krijgen, dat is altijd onze filosofie geweest, maar de realiteit is dat dit nu niet altijd het geval is. Sommigen kunnen niet deftig trainen, hebben geen toegang tot atletiekbanen of indoorfaciliteiten. Hen proberen we te helpen. Als je vandaag in Italië, Spanje of Frankrijk bent, is het heel ingewikkeld."

Coe vindt het wel nog te vroeg om over een eventueel uitstel van de Spelen te spreken. "Ik deel de mening van IOC-voorzitter Thomas Bach dat de Olympische Spelen voorlopig kunnen doorgaan. Laten we vandaag nog geen voorbarige conclusies trekken. Het is nog vier maanden."