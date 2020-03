Marathonloopster Nina Lauwaert: “Hopelijk wordt de olympische limiet versoepeld”

Voor sommige atleten is het aftellen tot de Olympische Spelen, voor anderen is het bang afwachten. Op iets meer dan vier maanden voor de geplande start is nog maar de helft van de deelnemerslijst ingevuld. Tal van sporters moeten zich nog kwalificeren voor de olympische hoogmis (als die al doorgaat), onder wie Nina Lauwaert (31). “Ik vraag me af of ik wel nog een kans zal krijgen”, aldus de marathonloopster.

Eind september klokte Nina Lauwaert een tijd van 2u31’25” op de prestigieuze marathon van Berlijn. Met een 10e plaats sprokkelde ze daarenboven belangrijke punten met het oog op de wereldranking. Voorlopig staat ze als 58e gerangschikt op de uitgezuiverde lijst, met maximaal drie atletes per land. De top 80 heeft recht op een startbewijs in Tokio, maar de nationale atletiekbond en het BOIC stellen hogere eisen. “De bijkomende limiet van 2u30’15” heb ik nog niet gehaald”, legt Lauwaert uit aan onze redactie. “Eind april wil ik in Hannover onder die tijd duiken, maar de kans dat die wedstrijd doorgaat is hoogst onzeker. De organisatie heeft nog geen officiële boodschap verspreid, maar er wordt toch gevraagd om geen vluchten en hotels vast te leggen.”

"Alles staat in het teken van de Spelen"

“Ik heb deze winter alle wedstrijden in de CrossCup laten schieten met één wedstrijd in het achterhoofd. Al enkele jaren staat alles in het teken van de olympische marathon, maar momenteel ziet het er niet goed uit. Als de Spelen toch doorgaan, dan hoop ik op een versoepeling van de kwalificatiecriteria. De kwalificatieperiode loopt nog tot 30 april, maar wat als alle wedstrijden tot dan geschrapt worden? Ik moet keuzes maken, de tijd dringt.” Lauwaert blijft voorlopig de nodige kilometers malen, maar ook dat loopt niet van een leien dakje. “Ik heb geen elitestatuut, dus helaas kan ik in dit geval op geen enkele atletiekpiste terecht. Voor de marathon is dat wel degelijk nodig, snelheidsprikkels zijn cruciaal in de opbouwfase. Ook voor krachttraining is het behelpen. Ik heb nog snel wat fitnessmateriaal aangeschaft, zoals een opblaasbal en gewichtszak.” De onduidelijkheid verstoort ook de gemoedsrust van de marathonspecialiste. “Ik slaap momenteel in een hoogtetent, maar voor hoelang nog en heeft dit wel zin? Het WK halve marathon is uitgesteld naar oktober, maar wat met de Spelen en het EK halve marathon enkele weken later? Voor het EK ben ik al geplaatst, maar ook een halve marathon vraagt een specifieke voorbereiding.”

Rutger Smith: "Hoop dat het IOC half april kan beslissen"

Ook voor de Vlaamse atletiekfederatie (VAL) is het moeilijk om momenteel meer klaarheid te scheppen. Topsportcoördinator Rutger Smith houdt voorlopig vast aan de opgelegde kwalificatiecriteria, maar maakt ook een kleine opening. “Bij de marathon is de kwalificatieperiode langer dan bij andere disciplines. De meeste atleten voldoen een jaar voor de Spelen namelijk al aan de limiet, wat maakt dat ze zich in de puntjes kunnen voorbereiden.” “Je kan je de vraag stellen of het voordelig is om last minute nog een marathon te lopen, een paar maanden voor de start van het toernooi. Daarom wordt de kwalificatieperiode niet aangepast, we volgen hierin de internationale atletiekfederatie." "Als daadwerkelijk alle marathons de komende maanden worden geschrapt, dan zullen we de situatie herbekijken. Hopelijk kan het IOC (Internationaal Olympisch Comité) half april definitief beslissen of en wanneer de Spelen doorgaan.” “Nina Lauwaert behoort momenteel tot de top 80 op de wereldranking, maar wij willen de lat in samenspraak met het BOIC en Sport Vlaanderen hoger leggen. Op de marathon zijn er meer deelnemers, maar dat wil niet zeggen dat we onze eisen moeten versoepelen. Dat zou overigens niet eerlijk zijn tegenover andere disciplines, waar er een pak minder atleten zijn toegestaan.”

Je kan je de vraag stellen of het voordelig is om last minute nog een marathon te lopen, een paar maanden voor de start van het toernooi. Daarom wordt de kwalificatieperiode niet aangepast, we volgen hierin de internationale atletiekfederatie. Topsportcoördinator Rutger Smith

"Wachten op groen licht van de overheid"