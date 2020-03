"Overvallers met machetes bij gezin van Vertonghen tijdens CL-match"

De overval vond dinsdagavond plaats tijdens de Champions League-wedstrijd Leipzig-Tottenham. "De politie heeft om 8.49u een oproep gekregen van een inbraak", zegt een woordvoerder van de Londense politie.

"Vier gemaskerde mannen waren een woning binnengedrongen, bewapend met messen en machetes. Ze stalen een aantal zaken en namen dan de benen."

"Niemand is gewond geraakt. De daders waren al weg toen de politie arriveerde. Op dit ogenblik zijn er nog geen arrestaties verricht. Het onderzoek loopt nog."

Vertonghens gezin is uiteraard erg onder de indruk. "We steunen Jan en zijn familie na deze traumatische gebeurtenis", laat zijn club Tottenham weten. "We moedigen iedereen aan die meer weet over deze zaak om naar de politie te stappen."