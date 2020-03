Het doet vreemd aan in deze Corona-tijden. Terwijl in de rest van Europa alle sportieve activiteiten zijn afgelast, lijkt er in deze Engelse boksarena geen vuiltje aan de lucht. Publiekslieveling Nathan Heaney maakt zijn entree op de tonen van "Delilah" van Tom Jones, ook de hymne van Stoke City. Het bracht Heaney geluk, want hij won zijn kamp.