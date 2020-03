Ook de NBA-competitie ligt stil door het coronavirus en dus heeft Giannis Antetokounmpo tijd om op zijn gitaar te oefenen. Op Twitter postte hij een filmpje waarin hij de intro van Smoke On The Water tokkelt. "Als iemand een gitarist zoekt voor zijn band: ik ben beschikbaar." Zijn vriendin lijkt alvast niet overtuigd: "Dit is waarom we opnieuw basketbal nodig hebben", grapt ze.