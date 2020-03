Caster Semenya stapt over naar de 200m om testosteronregel te "omzeilen"

Caster Semenya groeide de laatste jaren uit tot het boegbeeld van de strijd van hyperandrogene vrouwen (die te veel androgenen aanmaken en dus een te hoge testosteronspiegel hebben) tegen de atletiekbonzen.

Dankzij haar natuurlijke aanleg domineerde de Zuid-Afrikaanse de 800 meter de voorbije jaren, maar de Internationale Atletiekfederatie heeft nu een maximale testosteronwaarde ingevoerd voor loopsters die deelnemen aan de afstanden van 400 meter tot de mijl.

Omdat Semenya weigert medicijnen te nemen die haar testosteron doen dalen, gooit ze het nu over een andere boeg en richt ze zich op de 200 meter. "Om mijn dromen te kunnen blijven najagen, moet ik van afstand veranderen", zegt de 29-jarige Semenya. "Dit was een moeilijke beslissing, maar ik zal er alles aan doen om me voor Tokio te plaatsen en daar hopelijk te schitteren voor Zuid-Afrika."