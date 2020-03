Gert Verheyen: "1 man verantwoordelijk voor Liverpool-debacle: doelman Adrian"

"Het is niet dat je nooit een fout kunt maken, maar in zo'n match op dat moment: dat maakt het extra pijnlijk. Komt daarbij dat Adrian in de hele wedstrijd geen enkele redding verricht heeft. Atletico heeft de bal 3 keer tussen de palen gekregen en 3 keer was het bingo."

Atletico Madrid trakteerde titelverdediger Liverpool in Anfield op een koude douche. Na de 1-0 in Madrid eindigde de terugwedstrijd op een 2-3-overwinning voor de Spanjaarden.

"Ik had Liverpool zelfs getipt voor eindwinst"

"Atletico is ontsnapt. Dit was een hold-up, "the great escape". Het enige dat je over Atletico kunt zeggen is dat je nooit klaar met hen bent. Dat resultaat binnenhalen, dat noem ik geen geluk. Maar nogmaals: zonder die blunder van Adrian spreken we nu niet over de ontsnapping van Atletico", zegt Verheyen.



"Twee heel goeie invalbeurten waren er bij Atletico wel van Morata en Llorente. Je zag dat Diego Costa niet 100% was. Hij was nog niet de scherpe Costa die we kennen. Achteraf kun je zeggen dat het niet ideaal was om met hem te beginnen. Hij is niet met zijn volle goesting naar de kant gegaan, maar die vroege vervanging na 56 minuten was wel goed gedaan van trainer Diego Simeone."

Toch blijft Verheyen met een vieze smaak in zijn mond zitten: "Ik had Liverpool opnieuw op 1 gezet voor de finale en eigenlijk ook op eindwinst. We nemen afscheid van de betere ploeg, dat is duidelijk."