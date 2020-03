"Kim Clijsters kwam net weer in de flow, dan is lange pauze niet ideaal"

Niet de organisatie van Indian Wells, maar de verantwoordelijken voor de gezondheid in de regio hakten de knoop door. "De plaatselijke bevolking heeft zich wellicht geroerd. Ze zijn misschien bang om volk uit heel Amerika naar hier te halen, dat begrijp ik wel. Maar ze hadden ook, zoals bij het voetbal in Italië, zonder publiek kunnen spelen."

"Iedereen zit hier met veel vraagtekens. Dit is een gebied waar het coronavirus niet echt aanwezig is. Er is slechts 1 persoon besmet, maar dit is wel een buurt waar veel rijke, oudere Amerikanen wonen."

"Zo zouden de ballenjongens en -meisjes handschoenen dragen en zouden ze geen handdoeken mogen overhandigen. Maar gisteren hoorden we plots dat er een emergency meeting was en een uurtje later vernamen we de afgelasting."

"We hebben getraind vandaag, maar voor welk toernooi?"

Voor de spelers en speelsters is de afgelasting een streep door de rekening. "Dit is een toptoernooi, vlak onder de grandslamtoernooien. Ze verliezen toch ook wat inkomsten, terwijl ze de onkosten al gemaakt hebben."

"We hadden er bewust voor gekozen om het programma van Naomi (Osaka, de speelster die Fissette traint) beperkt te houden. We lieten Dubai en Doha doelbewust links liggen om te kunnen focussen op Indian Wells en Miami. Dat worden dan plots 2 maanden zonder wedstrijd, dat is niet ideaal."

"We hebben vandaag getraind, maar voor welk toernooi? Het lijkt erop dat we trainen voor niets. Over 2 dagen zouden we moeten weten of Miami doorgaat. Als dat ook afgelast wordt, is er opnieuw anderhalve maand zonder toernooi."

Ook voor Kim Clijsters, een ex-poulain van Fissette, zet de afgelasting van Indian Wells een rem op haar comeback. "Het hardcourtseizoen is toch haar beste seizoen, gravel was altijd wat moeilijker voor haar. Ze kwam net weer langzaam in de flow, vond stilaan haar automatismen terug. Een lange pauze is dan niet ideaal."