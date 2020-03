Belgisch triatlonkampioene Sara Van de Vel zet even alles op de koers: "Moet nog veel leren"

Sara Van de Vel, Belgisch kampioene halve triatlon, wil weten hoeveel ze waard is op de fiets en rijdt daarom dit seizoen de voorjaarskoersen. "Het is wel niet de bedoeling om de triatlonsport te laten vallen", vertelt ze aan Sporza.

De 25-jarige Van de Vel werd vorig jaar in Geraardsbergen Belgisch kampioene op de halve triatlon. "Omdat het wielrennen mijn sterkste onderdeel is en wielerploeg Ciclotel mij in de ploeg wou, was dit het ideale moment om het toch eens op de weg te proberen."

Meteen 5e in Dubai

Eind februari reed Van de Vel in de Ronde van Dubai haar eerste wedstrijd van het seizoen. In de laatste rit werd ze al eens 5e, een mooi begin dus. Ze lokte de beslissende ontsnapping uit. "Maar door een gebrek aan ervaring reed ik me kapot om voorop te blijven en kwam ik krachten tekort om mee te sprinten. Dat was heel stom als je zag hoeveel werk ik er had ingestoken."

Zwaar voorjaarsweekend

Van de Vel reed daarna in het Belgische openingsweekend meteen de Omloop en het Hageland en 2 dagen later GP Le Samyn. In de Omloop haalde ze de finish niet, in Hageland was ze 102e. In Le Samyn reed de Belgische haar beste resultaat als (81e. "Maar ik moet nog veel leren in het peloton. Ik had last met de positionering in het peloton en kende ook problemen met mijn materiaal."

"Triatlon blijft ook belangrijk"

De combinatie tussen wielrennen en triatlon blijft zeker mogelijk volgens Van de Vel. "Aangezien het triatlonseizoen meer in de zomer plaatsvindt, kan ik in blokken werken: eerst koersen in het voorjaar, dan triatlon en dan weer wielrennen." "Ik wil mijn Belgische titel verlengen en wil ook in november naar het WK halve triatlon", vertelde Van de Vel. "In het triatlon wil ik op langere termijn van de halve naar de volledige afstand overstappen." Enkel haar loopnummer moet dan wel verbeteren, zegt ze: "Mijn loopstijl is nog te zwaar, daar moet ik nog aan werken".



En wat met de Olympische Spelen? "In het triatlon zal dat niet lukken, want de olympische afstanden zijn te kort voor mij. Maar in het wielrennen? Zeg nooit nooit."

"Lastig om rond te komen"

Triatlon blijft een kleine sport en Van de Vel worstelt daardoor om rond te komen. "Vorig jaar ben ik erin geslaagd om met mijn prijzengeld al de kosten te dekken, maar dit jaar moest ik aan Dubai geld toesteken." Voorlopig werkt de diëtiste van opleiding deeltijds in de "Sportoase" in Leuven om uit de kosten te geraken.

"Beter nu alles op het wielrennen"