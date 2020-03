Europese duels van Atalanta en Inter achter gesloten deuren

De Europese voetbalfederatie UEFA heeft donderdag bevestigd dat de wedstrijden kunnen doorgaan, weliswaar achter gesloten deuren. Atalanta laat weten dat alle fans met een ticket terugbetaald zullen worden.

Atalanta verdedigt in Valencia een 4-1-overwinning uit de heenmatch. Voor de Italianen is het hun eerste Champions League-campagne. In de 1/8e finales van de Europa League ontvangt Inter volgende week Getafe voor de heenwedstrijd.