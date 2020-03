Kuurne-winnaar Roy Sentjens: "Huidige job geeft me evenveel voldoening als zege"

Er is leven na de koers. Tijdens het voorjaar zoeken we in Extra Time Koers een oud-renner op in zijn nieuwe werkomgeving. Vandaag: Roy Sentjens.

Over zijn zege in Kuurne: "Hunter was mijn redder"

Amper 22 was Roy Sentjens, toen hij de grootste zege uit zijn carrière boekte. In het shirt van Rabobank mocht hij in 2003 zegevieren in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Eigenlijk is de Zuid-Afrikaan Robert Hunter toen mijn redder geweest. Ik lag samen met hem op de kamer en Hunter had het zo koud dat hij de verwarming de hele nacht lang op 30 graden had gezet. Daardoor was ik perfect opgewarmd voor een koude editie van Kuurne-Brussel-Kuurne", vertelt Sentjens.



"Tijdens de wedstrijd ontsnapte ik met een grote groep met onder meer Leif Hoste, Davide Bramati, Jimmy Casper en Andy Flickinger. Op de plaatselijke rondes splitste de kopgroep in tweeën." "Toen ik net voor de slotkilometer onder mijn oksel door keek, zag ik Bramati naar Hoste lonken. Ik dacht: dit is mijn moment. Ik viel aan en won als jonkie Kuurne-Brussel Kuurne." "Leuk weetje: ik stond met een blauw oog op het podium, omdat ik daags daarvoor in de Omloop een steentje op mijn hoofd gekregen had tijdens de afdaling van de Muur."

Retro: Roy Sentjens wint Kuurne-Brussel-Kuurne in 2003

"Nog altijd veel spijt dat ik naar epo gegrepen heb"

"Na die zege in Kuurne is mijn carrière niet meer verlopen zoals ik het wou", geeft Sentjens toe. "Ik was nochtans een van de grote talenten bij de jeugd, samen met Gert Steegmans, Tom Boonen, Jaroslav Popovitsj en Fabian Cancellara. Ik moest zeker niet onderdoen voor hen." "Jaar na jaar maakte ik progressie, totdat ik in 2005 te maken kreeg met een zenuwaandoening, de ziekte van Guillain-Barré. Ik belandde zelfs een tijdje in een rolstoel." "Die ziekte heeft tijdens mijn wielercarrière veel roet in het eten gegooid. Ik had tintelingen in mijn benen en vingers. Tot 2 jaar geleden heb ik daar last van gehad." Tijdens zijn carrière werd Sentjens betrapt op epo. "Dat was in de Vuelta van 2010. Ik had een heel slecht voorjaar achter de rug en ik wou nog iets rechtzetten in Spanje. Ik ben toen echt stom geweest. Ik heb daar nog altijd veel spijt van." "Daags na de positieve test had ik al bekend. Het B-staal heb ik niet meer aangevraagd, omdat ik toch wist dat het positief zou zijn." "Helaas ben ik in een heel slechte periode profrenner geworden. Ik denk dat 80 à 90 procent van de renners toen doping en vooral epo gebruikte. Maar dat kan je natuurlijk niet bewijzen."

Over huidige job: "Dacht er al aan tijdens wielercarrière"

Tegenwoordig legt Roy Sentjens kunstgazons aan. “Daar zat ik al tijdens mijn wielercarrière mee in mijn achterhoofd. Ik wou me daarin specialiseren als er nog niet veel andere bedrijven waren die dat deden."

"Ik ben iemand die graag buiten werkt met mijn handen. Mijn huidige job geeft me evenveel voldoening als een koers winnen. Je begint vanaf 0 en je eindigt met een afgewerkt gazon. Dat is iets heel moois."

Daarnaast duikt Sentjens ook nog op in de wielerwereld om te supporteren voor zoonlief Sente Sentjens. "Vorig weekend won Sente zijn eerste koers als nieuweling. En dat was dag op dag 17 jaar na mijn zege in Kuurne."



“Sente won na een solo van 50 kilometer. Talent heeft hij zeker, anders zou je je 1e wedstrijd als nieuweling niet meteen winnen." "Maar bij de nieuwelingen moet koers nog “spielerei” zijn. Op die leeftijd moet je nog genieten van het fietsen. Pas op, die jongens zijn al erg gefocust op hun sport door alles wat ze lezen en zien op tv. Daarom probeer ik Sente soms nog wat in te tomen."