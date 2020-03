Geheim akkoord tussen FIA en Ferrari roept vragen op bij concurrerende F1-teams

Vorige week liet de FIA weten dat "na een grondige technische analyse" het onderzoek naar de Ferrari-motor van 2019 was afgerond. Tegelijk klonk het dat "met het team een akkoord is bereikt en de inhoud daarvan tussen beide partijen blijft".

Vorig seizoen werden door de concurrenten van Ferrari vraagtekens geplaatst bij het aandrijfsysteem van de Scuderia, waardoor de rode bolides in rechte stukken extra snelheid zouden kunnen ontwikkelen. In het communiqué laat de FIA in het midden of Ferrari in 2019 de regels heeft overtreden, en die onduidelijkheid zorgt voor wrevel bij de andere teams.

Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Alpha Tauri en Williams zeggen

"verrast en geschokt" te zijn over de manier waarop de FIA zijn conclusies heeft aangekondigd. "Een internationale sportregulator moet de hoogste standaard op het vlak van beleid, integriteit en transparantie hanteren", stellen ze.

"Na maanden van onderzoek, dat werd opgestart op verzoek van de teams, kanten wij ons heel sterk tegen de geheime schikking die de FIA en Ferrari over dit onderwerp hebben gesloten. Wij vragen volledige openheid zodat iedereen eerlijk en gelijkwaardig wordt behandeld." De teams besluiten het communiqué met de melding dat ze juridische stappen niet uitsluiten.

De enige 2 renstallen die het persbericht niet ondertekenden, zijn het aan Ferrari verbonden Haas en Alfa Romeo.