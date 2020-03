Na slotdag in 1B: de beste, meest teleurstellende, verrassendste en wie is klaar voor 1A?

Het worden 2 fijne en intense finalewedstrijden

Beerschot mag met OH Leuven uitmaken wie met de hoofdprijs gaat lopen. Eerlijk is eerlijk: ook al waren "de Ratten" voor mij nooit echt de favoriet op periodewinst, het

antwoord op de vraag of het verdiend is of niet, daar kan gewoon geen twijfel over zijn.

Beerschot heeft in die tweede periode het meeste punten behaald en is objectief gezien gewoon de correcte finalist. Beerschot-trainer Losada haalde na de wedstrijd wat uit naar de non-believers en zijn reactie is natuurlijk begrijpelijk. De druk en de stress die de voorbije weken op de club en de groep zaten, was ontzettend groot.

Een druk waar je als trainer helemaal anders mee moet omgaan dan als speler. Losada moest zijn spelers afschermen van de storm van kritiek die de club moest slikken na de klacht en het herspelen van Virton-Beerschot. Losada moest vooral de focus op de sport houden tussen alle berichtgevingen door in de aanloop naar de cruciale partij op Sporting Lokeren.

De psychologische aanpak van "Beerschot-tegen-de-rest" heeft gewerkt. Dat ze zich de rol van underdog zullen blijven aanmeten, was ook meteen duidelijk, maar ook terecht. Losada verwees er fijntjes naar dat OHL zich op zijn eigen website al in 1A ziet.

Het worden in ieder geval twee fijne en intensieve finalewedstrijden, waar Beerschot – puur op budget en spelerskern - ook effectief de underdog is, ook al stelt OHL-coach Euvrard dat de kans 50-50 is en dat er met gelijke wapens gestreden wordt.

OHL heeft ronduit het grootste budget, de ruimste en sterkste spelerskern en is sportief gezien verplicht te promoveren. Maar het mooie aan voetbal is net dat die underdog - op basis van twee wedstrijden en zeker gezien de vorm van OHL (de ploeg won zowaar slechts drie van zijn laatste 12 competitiewedstrijden) - ook zomaar met de hoofprijs aan de haal kan gaan.