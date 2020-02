Tom Boonen maakt een carrièreswitch: vanaf woensdag zijn eigen programma

"Aanvankelijk zag ik het niet zitten", zegt de ex-wielrenner. "Zo wilden ze bijvoorbeeld dat ik fietscourier werd in New York. Maar gaandeweg zijn we op een zestal interessante projecten wereldwijd terecht gekomen. Daarover zijn we dan een documentaire gaan draaien."



"Je zou ervan achterover vallen van wat mensen met fietsen doen. Zo bezochten we iemand in Guatemala die machines bouwt met fietsen. Allemaal op pure pedal power. Je trapt en dat ding werkt, zonder elektriciteit. In Brazilië zaten we op een plaats waar nog nooit een toerist was geweest. We bezochten er een van de 50.000 gevangenissen die het land rijk is. Neem het van mij aan, dat is niet aangenaam."

"Als wielrenner krijg je zo'n dingen niet mee. Dan zie je alleen luchthavens, hotels, de start en de aankomst. Je ziet veel van een land op de fiets, maar je hebt geen tijd om te stoppen."