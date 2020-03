Corona-zorgen? "AA Gent - AS Roma afgelasten? Geen sprake van!"

"Veel vragen van ongeruste supporters en medewerkers"

Uiteraard werd er in aanloop naar de wedstrijd over mogelijke maatregelen gepraat, zo vertelt Dirk Piens, veiligheidsverantwoordelijke van AA Gent: "Op de voorbereidende coördinatievergaderingen met politie, andere veiligheidsdiensten en UEFA is daar uiteraard over gesproken. Maar vanuit al die instanties zijn er geen specifieke maatregelen voorgesteld."

Daarom is AA Gent proactief aan het werk gegaan: "Vorige week was het nog stilletjes, maar sinds het weekend is het aantal vragen van ongeruste supporters en medewerkers toch dag na dag exponentieel gegroeid. Dat zijn geen gigantische aantallen, maar toch voldoende om daar aandacht aan te besteden."

"We hebben de provinciale gezondheidsinspecteur gecontacteerd om te bekijken welke adviezen hij had, die we eventueel morgen konden in acht nemen. Wij wachten op zijn advies, maar dat zal in de lijn liggen van wegwerphandschoenen en ontsmettingsalcohol om de hygiëne te versterken in het contact met Italiaanse supporters. Maar de wedstrijd afgelasten of spelen achter gesloten deuren, daar is geen sprake van."

De 1.300 Italiaanse supporters komen trouwens allemaal met het vliegtuig en op luchthavens wordt extra gecontroleerd: "Toen wij vorige week aankwamen op de luchthaven in Rome werd onze temperatuur gecontroleerd, dat is het enige", zegt Piens. "Dat is ook iets dat ons interesseert en waar we vragen over gesteld hebben aan de gezondheidsinspectie."