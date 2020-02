Britse die commentaar geeft bij Kim Clijsters: "Emotioneel moeilijk voor Muguruza"

Commentatrice met dienst is de Britse Annabel Croft, een ex-WTA-speelster. Hoe kijkt zij tegen de match aan? "Iedereen is geïntrigeerd door de comeback van Clijsters na zo'n lange tijd."

"We praten over iemand die een enorm grote kampioene is en mentaal heel sterk. Maar ze heeft een ander leven nu: ze is een moeder van 3 kinderen. Heeft ze een kans? Ik denk dat iedereen denkt dat dat mogelijk zo is. De (weers)omstandigheden hier zijn heel verraderlijk, dus het zou ook voor Muguruza heel moeilijk kunnen worden. Dat zullen we moeten afwachten."

Wat was de eerste reactie van Croft, toen Clijsters haar comeback aankondigde: "Ik kon het eigenlijk niet geloven. Ze heeft al zoveel bereikt in de sport, dacht ik. Waarom komt ze terug? Wat wil ze bereiken? Wil ze meer grandslamtoernooien winnen of is er iets in haar dat vindt dat ze nog iets moet afwerken? Ik denk dat het dat laatste is."

"Het kwam dus als een shock. Ook omdat ik een paar keer met Kim commentaar heb gegeven bij Wimbledon voor de BBC en ik had nooit door dat ik naast iemand zat die liever weer op het terrein wou staan."