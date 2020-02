Berings wint 60m horden bij afscheid, BR polsstok voor Fanny Smets

Eline Berings heeft op het BK in zaal in Gent de 60 meter horden gewonnen in 8"10. Het was meer dan waarschijnlijk haar laatste indoorcompetitie op Belgische bodem. In het polsstokspringen scherpte Fanny Smets haar eigen Belgische record aan tot 4,40 meter.

De meeste atletes deden het vandaag beter in de series dan in de finale. Eline Berings evenaarde in de reeksen haar beste seizoenstijd van 8"07, Anne Zagré liep 8"21 en Nafi Thiam 8"37. In de finale gebeurde er iets vreemds bij de start. Zowel Berings als Zagré wankelden in hun startblok. Berings haalde het uiteindelijk wel in 8"10, plaatsen 2 en 3 waren verrassend voor de Franse Awa Sene (8"26) en Sarah Missinne (8"27). Olympisch kampioene zevenkamp Thiam eindigde 4e in 8"34, iets sneller dan in de reeksen, en mocht zo als 3e Belgische mee het podium op. Zagré moest vrede nemen met de 5e plaats in 8"41. Voor Thiam was het de eerste competitie sinds het WK atletiek in Doha in oktober. Ze liep haar tweede tijd ooit en kan dus terugblikken op een meer dan behoorlijke start van haar olympische jaar.

"Altijd hetzelfde met die scheidsrechters"

"Waarschijnlijk is het mijn laatste jaar en was dit dus mijn laatste indoorrace op Belgische bodem, maar ik ben daar niet mee bezig", zegt Berings. "Ik ga echt geen heel seizoen afscheid nemen van elke wedstrijd. Ik pak dit seizoen aan zoals alle voorgaande 16 seizoenen. Een definitieve beslissing neem ik pas na de zomer." Over het verloop van de BK-finale was Berings niet bepaald tevreden. "Het is altijd hetzelfde met die scheidsrechters op een Belgisch kampioenschap. Ze schieten de wedstrijd al op gang als je nog niet klaar zit." "Zowel Anne Zagré als ikzelf waren nog niet klaar. Dat is frustrerend, want ik heb heel goeie benen en wilde dat laten zien. Ik voel me echt goed op training. Als ik met deze mislukte start 8"10 loop, is er veel mogelijk."



Ik pak dit seizoen aan zoals alle voorgaande 16 seizoenen. Een definitieve beslissing neem ik pas na de zomer. Eline Berings

Thiam: "Voorbereiding zoals gepland"

"Dit BK was een mooie gelegenheid om met concurrentie te lopen. Ik had eerlijk gezegd geen enkele verwachting, omdat dit indoorseizoen in de verste verte geen doel is en ik bijgevolg nog niet veel op snelheid getraind heb", zegt Nafi Thiam. Thiam voelt zich op training in haar sas en kan zonder problemen naar Tokio toewerken. "Mijn voorbereiding loopt zoals gepland. Ik ben blij dat ik een winter beleef zonder kleine of grote blessures. Trainen zonder ergens pijn te hebben: ik geniet daar echt van." Thiam werkt op 1 maart nog het verspringen af op de Franse kampioenschappen in zaal. Ook tijdens het outdoorseizoen blijft ze opteren voor losse wedstrijdjes, een meerkamp staat er voor de Spelen niet meer op de planning. Waarom niet? "Een zevenkamp is niet gewoon één weekendje actie. Dat is minstens anderhalve maand voorbereiding en daarna nog een rustperiode. Door het late WK in Doha in oktober is mijn voorbereiding op de Spelen kort, dus elke trainingsweek telt." "Er is geen tijd te verliezen en ik moet mij ook niet meer kwalificeren, dus ik zie de meerwaarde van een zevenkamp niet."

Sterke prestatie van Fanny Smets

Fanny Smets verbeterde in het polsstokspringen haar eigen Belgische record indoor. Haar oude record stond sinds vorig jaar op 4,36 meter, vandaag wipte ze in Gent over 4,40 meter. Smets legde een foutloos parcours af op het BK. Ze klaarde 4,15 en 4,25 meter bij haar eerste poging, dat was nog niet zo bijzonder. Maar ook de nationale recordhoogte van 4,40 meter overschreed ze bij haar eerste beurt. Daarna probeerde de Luikse het nog op 4,50 meter, maar dat was nog een beetje te hoog gegrepen. Een Belgische titel in combinatie met een mooie hoogte levert heel wat punten op voor de olympische ranking. Waar Smets precies uitkomt op die ranking, weten we pas bij de volgende aanpassing aanstaande woensdag, maar ze zit zonder twijfel op schema voor Tokio.

Als ik blijf springen zoals vandaag, maak ik me geen zorgen. Dan zal ik de Olympische Spelen halen. Fanny Smets

"Dit begint er al op te lijken", sprak Smets na afloop. "De vorige wedstrijden was het nog een beetje zoeken, maar dat is normaal bij het begin van het seizoen. Vandaag voelde ik me super. Jammer dat ik niet over 4m50 geraakte, want dat zat erin." "De olympische ranking? Het is moeilijk, omdat er in België geen wedstrijden zijn die veel punten opleveren. Alleen Heusden en de Memorial Van Damme brengen veel punten op, maar die vallen pas na het afsluiten van de kwalificatie voor de Spelen. Daar is niet zo goed over nagedacht. Ik probeer nu binnen te geraken in de buitenlandse wedstrijden." "Als ik blijf springen zoals vandaag, maak ik me geen zorgen. Dan haal ik het. En zo moet ik er ook over denken, vind ik. Als ik nu al begin te twijfelen of ik Tokio wel zal halen, kan ik beter stoppen."

Carmoy en Obasuyi maken indruk