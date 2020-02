Hodeg bijt opnieuw zijn tanden stuk op Molano in Colombia

Na het klimgeweld van gisteren waren vandaag opnieuw de sprinters aan zet in Colombia. De vijfde etappe bracht het peloton van Paipa naar Zipaquira. Uitkijken dus naar een nieuw sprintduel tussen Molano en Hodeg. Die eerstgenoemde mocht eerder al vieren in etappe 2 en 3.

De aangekondigde sprint kwam er ook, al verliep die wat chaotisch. Molano kwam op 250m plots met zijn neus in de wind te zitten. Hodeg lanceerde zichzelf van achter de rug van zijn landgenoot, maar in de laatste meters ging Molano alsnog over Hodeg. Een derde ritzege dus voor de Colombiaan, een derde teleurstelling voor Hodeg.

Leider Higuita kende een rustige dag en kan morgen tijdens de beklimming naar El Once Verjon de eindzege veiligstellen. Hij leidt met 10 seconden de Ecuadoraan Caicedo en zijn landgenoot Martinez. Tourwinnaar Egan Bernal staat vierde in de stand op 50 seconden van Higuita.