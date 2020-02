Zulte Waregem moet zijn doelman Sammy Bossut een tijdje missen

Ook de Noorse middenvelder Henrik Björdal zal een tijdje out zijn. Hij heeft een breuk in een voetbeentje opgelopen, daags voor de bekerwedstrijd tegen Club Brugge.

In de heenwedstrijd van dat duel in de halve finales viel Ewoud Pletinckx voor de rust uit met een scheurtje in zijn hamstrings. Daarmee staat de 19-jarige verdediger al enkele weken aan de kant, maar zijn revalidatie zou wel gunstig verlopen.

Na de uitschakeling in de beker breken er voor Essevee erg belangrijke weken in de competitie aan, waarin ze met een zevende stek nog volop in de running zijn voor Play-off I. Zondag sluiten ze de 26e speeldag af met een thuisduel tegen Moeskroen.