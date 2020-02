Brugse jeugd sneuvelt in de Youth League na strafschoppen

Club Brugge eindigde tweede in zijn poule in de groepsfase en moest tegen het Franse Rennes in een barragewedstrijd een stek voor de 1/8e finales proberen af te dwingen.

Club kwam na een kwartiertje op achterstand, maar vanaf de stip scoorde De Wolf de gelijkmaker.

1-1 was ook de stand na 90 minuten en in de beslissende penaltyreeks moest Club het hoofd buigen. Het werd 5-3.