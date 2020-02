Legt Ferrari met de SF 1000 Mercedes het vuur aan de schenen?

Met een show in een Romolo Valli-theater in Reggio Emilia stelde Ferrari de SF 1000 aan de autosportwereld voor. De S staat voor Scuderia (team); de F voor Ferrari en de 1000 refereert aan de 1.000e race die de renstal komend seizoen zal rijden in de Formule 1.



De nieuwe bolide moet een betere wegligging hebben, met meer neerwaartse druk, waardoor vooral de prestaties in de bochten aanmerkelijk hoger zouden moeten uitvallen.

"We zijn erg gedetailleerd aan de slag gegaan. De hele auto en het motorblok hebben we zo compact mogelijk gehouden", vertelt teamchef Mattia Binotto over de bouw van de nieuwe Ferrari. "De auto mag dan wel op die van vorig jaar lijken, geloof me, hij zit helemaal anders in mekaar."

Sebastian Vettel ziet alvast een verschil. "Ik vind hem wat roder ogen dan vorig jaar. En daar houd ik wel van", stelt de Duitse Ferrari-rijder.

Vettels laatste wereldtitel dateert alweer van 2013, toen hij nog voor Red Bull reed. Ferrari vierde in 2007 met de Fin Kimi Räikkönen de laatste wereldtitel. "Een deel van het avontuur is dat we geduld moeten oefenen", aldus Vettel. "Ik denk dat we met deze SF 1000 alleszins weer een flinke stap vooruitzetten."

Vettel en ploegmaat Charles Leclerc hopen met de SF 1000 de dominantie van Mercedes af te stoppen. Lewis Hamilton kan dit jaar zijn 7e wereldtitel veroveren, dat zijn er dan evenveel als recordhouder en Ferrari-boegbeeld Michael Schumacher.