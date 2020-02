"Een alternatieve rol in Tokio? Nee, ik heb mijn plaats als speelster"

In deze aflevering hoort u ook:

"Had ergens verwacht meer te spelen"

Woensdag (12 oktober) mag Ann Wauters 40 kaarsen uitblazen op haar verjaardagstaart. Een mooier geschenk dan de olympische kwalificatie afgelopen weekend kon ze zich waarschijnlijk niet voorstellen, maar de vraag is of haar lichaam nog mee zal willen in Tokio over enkele maanden?

De Belgian Cats mogen 12 speelsters meenemen naar de Olympische Spelen. Wauters speelde niet veel tijdens het kwalificatietoernooi in Oostende en er kloppen enkele talenten op de deur. Hét uithangbord van het Belgische basketbal was duidelijk in De Tribune.

"Of ik het zou zien zitten als een "leading lady" naast het veld mee te gaan en mijn plaats af te staan aan iemand die fitter is? Nee, ik wil het meemaken als speelster", klonk ze resoluut. "Ik denk dat ik op dit moment nog mijn plaats heb in de ploeg en op het veld. Dat wil ik ook tonen en daar ga ik hard voor werken."

"Ergens had ik wel verwacht om iets meer minuten te krijgen om me te tonen (tijdens het kwalificatietoernooi). Je moet toch wat ritme kunnen opdoen. Het is echt niet zo gemakkelijk om in een match te worden gegooid en na een paar minuten weer van het veld te gaan, maar er zijn maar 40 minuten in een match en het was zo belangrijk, dat ik de coach wel begrijp."

Met een minutieuze voorbereiding denkt Wauters dat ze veel meer zal kunnen bijdragen op het belangrijkste sporttoernooi in het vrouwenbasket komende zomer. "Op de momenten dat ik speelde en door de adrenaline had ik weinig pijn. Ik kon bewegen zoals ik wou bewegen."

"Ik berokken mezelf er ook geen schade mee. Ik heb daar met dokters al over gesproken en die zeggen ook dat een halfjaar geen verschil zal maken. Mijn knieën zijn al kapot, er zit artrose in, dus eigenlijk raden ze me zelfs aan om zo lang mogelijk actief te blijven. Ik denk dat ik daarna pas meer pijn zal krijgen."

"Ik ga een paar dagen een pauze nemen voor ik opnieuw in Turkije ga spelen en met dokters, kinesisten en de coach praten, om me zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de Spelen."