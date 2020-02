Schuilt er een basketbalcommentator in Wout van Aert? "Ging vroeger altijd naar Sarah kijken"

Tijdens de rust van de match tussen België en Canada haalde Carl Berteele wielrenner en veldrijder Wout van Aert voor zijn microfoon. Het gesprek ging deze keer niet over de koers, maar over het basketbal.

"In het begin van de match speelde Canada sneller en efficiënter, maar de Belgen hebben zich herpakt", zo analyseert Van Aert de match alsof hij nooit anders gedaan heeft.

"Ik denk dat de Cats net op tijd wakker geschoten zijn en dat ze het in de 2e helft nog kunnen rechtzetten. In het begin heeft Kim Mestdagh een aantal driepunters gemist, iets wat cruciaal was. Zij moet samen met Emma Meesseman voor de punten zorgen. Doen ze dat in de tweede helft zoals op het einde van het tweede quarter, dan komt het goed." Uiteindelijk verloren de Cats wel de partij.