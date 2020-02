Quick Step rondt mijlpaal van 750 zeges: "Milaan-Sanremo en wereldtitels zijn de mooiste"

"Maar we zijn in 2003 nooit begonnen met het idee dat we er in 2020 misschien nog zouden bij zijn. En het aantal overwinningen zijn bij ons nooit een item geweest. De kwaliteit was prioritair. Maar we combineren het natuurlijk."

Mooiste zege: Bettini in Milaan-Sanremo (2003)

"In 2003 begonnen we met Quick Step: Bettini wint in Sanremo en Virenque pakt geel in de Tour dat jaar. Die eerste belangrijke klassieke zege blijft me bij, Milaan Sanremo 2003. Bettini (1e) en Paolini (3e) staken er toen bovenuit.”

“Het is moeilijk om één mooie zege te kiezen", zegt Lefevere. "Ik herinner me dat bij Mapei, waar ik 6 jaar zat, wijlen dokter Squinzi droomde van een leeuwtje van de gele trui in de Tour voor zijn dochter Veronica en van Milaan-Sanremo. We hadden die nooit gewonnen bij Mapei."

Magisch: ronde, Roubaix en wereldtitel Boonen (2005)

"Wij hadden niet de instelling om het geel te verdedigen in de bergen. Julian is een nerveuze spring-in-'t-veld, niet het type ronderenner. Hij wint in Epernay, verliest de trui, pakt die terug en wint de tijdrit: die nummertjes van Alaphilippe blijven je bij en slaan de wereld met verstomming.”

Waarom Lefevere die 14 dagen gele trui van Alaphilippe zo speciaal vindt? "We hebben al meerdere keren het geel gedragen, maar na 14 dagen aan een stuk besef je pas hoe slopend dat is voor de renner en de ploeg."

"We hebben Milaan-Sanremo 3 keer gewonnen met Bettini, Pozzato en Alaphilippe. Ook ronderenners hebben we niet, maar we worden 5e in de Tour met Julian, 2e in de Vuelta met Mas, 6e in de Tour met Dan Martin, 6e in de Giro met Jungels, telkens met de nodige ritzeges. Als klassieke ploeg is dat niet zo slecht.”

"Waarom ik weer voor Sanremo kies? We krijgen het ticket opgeplakt dat we een ploeg zijn voor de Vlaamse klassiekers. Maar mensen vergeten dat we veel meer zijn dan dat."

"Na Bettini's zege in Milaan-Sanremo volgden nog heel wat mooie overwinningen. Het magische 2005 van Tom Boonen mag ik niet vergeten, met de Ronde, Roubaix en de wereldtitel. Wereldkampioen worden is toch altijd een hoogtepunt."

Emotionele zege: WK ploegentijdrit in Valkenburg (2012)

"Dat was ook altijd de dada van Niki Terpstra en Tom. We zijn 4 keer wereldkampioen geworden en we waren intriest dat de UCI zo’n mooie oefening inruilde voor een mixed relay, waar iedereen met een beetje kloten aan zijn lijf durft te zeggen dat dat een belachelijk spel is."

"Toen we de wereldtitel binnenhaalden, zat ik op het podium bij Karl Vannieuwkerke. Ik wou zo rap mogelijk weglopen, want ik kon niet meer praten. Ik kwam kijken achter het podium en zag daar de 6 renners zitten met hun medaille en achter hen nog 20 mensen die er weken aan gewerkt hebben. Daar hebben de mensen thuis geen benul van."

“Voor mij was onze eerste wereldtitel ploegentijdrijden in Valkenburg de emotioneelste. De renners en de staf hadden er weken naar toe gewerkt. Ik gaf hen alle vrijheid en budget om het doel te halen."

Dieptepunt: 2011 met 8 zeges

Maar tussen alle vette jaren zat er ook een mager jaar. “Er is een dieptepunt geweest: het jaar 2011. De ploeg is overgenomen door Bakala in 2010. Oké, we hadden blessures van Boonen, maar ik heb toen een domme uitspraak gedaan. Ik heb gezegd dat 2011 een overgangsjaar was en dat mag je nooit doen. Als je dat zegt, dan berust iedereen daar in. Iedereen legt er zich bij neer."

"Het zat allemaal tegen, oké, maar we hebben toen 8 koersen gewonnen. Als je er nu aan terugdenkt: 2011 is eigenlijk niet zo lang geleden. Je gelooft niet dat dat gebeurd is."

"Het was een samenloop van omstandigheden. Iedereen was een beetje in slaap gedommeld na de successen van 2003-2010. De andere ploegen zaten niet stil. Je ziet altijd kopiegedrag."

"Ik heb eerst mezelf wakker geschud en gezegd: als we zo voortdoen, hebben we over 2 jaar geen ploeg meer. En dan heb ik alles rond mij een beetje opgekuist."

"Ik heb mensen overgenomen van het gestopte HTC zoals Rolf Aldag. Er kwam een nieuw elan in de ploeg en 2012 was weer een topjaar. Het draait dus niet alleen om de renners, ook om de spirit in je ploeg.”