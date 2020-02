Vercauteren over de vele blessures: "Een update? Heb je een halfuurtje?"

De persconferentie voor de match tegen Gent werd gedomineerd door vragen over de vele blessures bij Anderlecht. 13, 14 of 15, Frank Vercauteren is zelf de tel kwijt. Op de vraag van een journalist of hij een update kan geven, vraagt de coach dan ook schertsend: "Heb je een halfuurtje?"

"Er zijn enkele spelers waar we pas vanaf de play-offs op kunnen rekenen, zoals een Sandler. Dan zijn er spelers die vanaf volgende week misschien weer kunnen trainen. Ik denk dan aan een Verschaeren, Gerkens, Roofe en Chadli."

"En ten slotte zijn er ook enkele twijfelgevallen. Spelers die niet getraind hebben deze week, maar die we morgen misschien toch kunnen inzetten: Kompany, Cobbaut en ook Colassin."

Vooral de blessure van Colassin, afgelopen weekend nog matchwinnaar, is verrassend. Hij blijkt al een tijdje te sukkelen met zijn enkel. "Hij speelde er afgelopen weekend ook gewoon mee", is Vercauteren hoopvol. Hij denkt ook niet dat zijn aanvaller, nu dit nieuws bekend is, geviseerd zal worden door Gent. "Ik ga niet uit van slechte wil bij de tegenstrevers."

De vraag of er een oorzaak is voor de blessurecrisis of dit gewoon toeval is, wimpelt Vercauteren af. "De mensen mogen denken wat ze willen. Het enige wat mij interesseert zijn interne oplossingen. Het is duidelijk dat we daar mee bezig zijn."