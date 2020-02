Zelfbewuste Futsal Red Devils: "Wij kloppen échte Rode Duivels in de zaal"

Bondscoach Karim Bachar treedt zijn spelers bij: "Als we futsal zouden spelen in de zaal, dan wil ik er mijn geld op zetten dat wij zouden winnen." (lees voort onder video)

De Futsal Red Devils maakten promotie voor hun sport en aan ambitie en vertrouwen is er alvast geen gebrek, stelde onze man in Herentals vast. Een vraag om ze te vergelijken met de echte Rode Duivels levert een zelfbewust antwoord op: "Ik denk wel dat we van hen kunnen winnen in het zaalvoetbal", stelt futsalinternational Abdelhakim Sababti.

België klopte de voorbije dagen Armenië (5-2), Schotland (7-3) en Montenegro (5-1) en verzekerde zich zo van de tweede voorrondefase. Volgend jaar tussen februari en september zal België in een groep met 4 landen heen- en terugmatchen afwerken. De 8 groepswinnaars en 6 beste nummers twee mogen naar het EK in Nederland, dat als gastland rechtstreeks geplaatst is . Op 14 mei wordt geloot voor die 2e voorronde.

De reportage in Sportweekend:

"Technisch is niemand beter dan België, op professioneel en fysiek vlak moeten we nog groeien"

De vergelijking met Eden Hazard en co. gaat wel niet helemaal op. De veldduivels staan eerste op de FIFA-ranking, de futsalduivels 30e. Bachar verduidelijkt: "In Europa staan we rond de 15e, 16e plaats. Je hebt de top en wij horen bij de subtop. Net zoals Nederland."

Het voorbije weekend werd recordinternational Karim Chaïbaï, die na 145 interlands gestopt is, uitgewuifd. Hij kent het geheim van de Futsal Red Devils: "Wat de technische kwaliteit betreft, vind je niet beter dan België. We hebben al tegen veel toplanden gespeeld, zoals Brazilië (FIFA-1) en Portugal (FIFA-5), maar de technische kwaliteiten van de spelers in België zijn uitzonderlijk. We moeten wel nog op professioneel en fysiek vlak sterker worden."

De omkadering is de laatste jaren nochtans al naar een hoger niveau getild en ook de media-aandacht groeit stilaan, maar er is meer nodig om de kloof met de wereldtop te dichten. Ettalaki weet wat er schort: "In België is maar één profclub die elke dag traint, Halle-Gooik. Hopelijk komen er in de toekomst bij."

De eerste opdracht nu is alvast om zich te proberen kwalificeren voor Euro 2022 bij onze noorderburen.