Klacht van Beerschot niet naar Geschillencommissie, club gaat in beroep

Beerschot verloor eind vorige maand met 1-0 bij Virton, maar het doelpunt van de thuisploeg gaf een zure nasmaak bij Beerschot. Virton scoorde na een vrijschop toen de bezoekers nog instructies kregen van de scheidsrechter.

Het Referee Department gaf zijn fout toe, waarna Beerschot een klacht indiende bij de KBVB. Het vroeg de nietigverklaring van de wedstrijd, maar de club uit 1B vangt bot.

"Het Professional Referee Department oordeelt nu dat de klacht niet overgemaakt wordt aan de Geschillencommissie en er geen verder onderzoek zal zijn in het dossier", laat Beerschot weten.

"Het Departement Arbitrage Profvoetbal is van oordeel dat het een inschattingsfout van de scheidsrechter betreft en dat de scheidsrechter geen vergissing heeft gemaakt in de toepassing van de spelregels of “Laws of the game". Beerschot zal beroep aantekenen bij de Geschillencommissie Hoger Beroep."