Van der Poel: "Ik heb de perfecte race gereden"

De regen had van het parcours een modderbad gemaakt. "Dat is in het voordeel van de Belgen", hoorde je vooraf. "Maar eigenlijk was ik zelf ook tevreden met de staat van het parcours, want nu werd het een echte conditiecross", vertelt Van der Poel. "Er was weinig tactiek aan."

"Dit was een mijn beste dagen van het seizoen in een van de zwaarste crossen die ik ooit al gereden heb. Op het einde waren die bruggen bijna te zwaar om op te rijden. Ik had af en toe ook schrik om te veel kracht op mijn pedaal te zetten, om mijn fiets niet kapot te maken. Ik heb nog nooit zo voorzichtig rondgereden."

"Het parcours maakte er ook een eerlijke race van en dat is op het WK altijd het beste. Ik voelde me echt sterk. Toen ik in de eerste ronde al een kloof had, kreeg ik vleugels. Ik heb de perfecte race gereden. De emotie is wel minder dan bij mijn vorige wereldtitels, nu is het meer euforie."