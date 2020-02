Liverpool is nu al recordhouder, doet het straks ook beter dan de 100 punten van City?

Nu al record: 19 punten voorsprong

Na 24 duels is dat een record in de Engelse competitie. Het oude record stamt uit 1987-1988. Toen had Liverpool 17 punten voorsprong op Nottingham Forest (in een kampioenschap met 21 teams).

Het leverde de club ook de titel op in Engeland. Met 90 punten liet het toen nummer 2 Manchester United 9 punten achter zich.