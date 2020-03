Blijf in uw kot en speel een spelletje wiezen! Hier de spelregels

In tijden van Corona en quarantaine moeten we ons binnen bezighouden. Ideaal moment voor een potje wiezen. Wiezen is misschien wel de oudste cafésport die er bestaat. Het is geen gemakkelijk spel vanwege de vele spelregels. Daarenboven worden er heel veel varianten gespeeld met lokae regels en puntentellingen. Met deze 5 stappen bent u in een wip en een flik weg met het officiële kaartspel. Veel succes!