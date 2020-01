Evenepoel na nachtje slapen: "Ik ben blijkbaar goed gevallen"

"Het was een wonder dat we er niet allemaal lagen"

Na de finish stond het gezicht van Remco Evenepoel op onweer en wilde hij niet reageren. Na een nachtje slapen beantwoordde hij dan toch de vragen van onze reporter in Argentinië. "Met de mannen van de lead-out moesten we één ding doen: in de laatste 3 kilometer naar voren schuiven", legt Evenepoel uit. "Maar net voordien werd er gevallen." "Ik wist eerst niet goed hoe het gebeurd was, want het was een wonder dat we er niet allemaal lagen. Ik was de meest linkse renner van de ploeg en dat is de reden waarom ik gevallen ben." "Op de beelden heb ik gezien hoe een renner een vrouw aanreed en daardoor maakte hij een smak naar binnen." "Ik heb enkele schrammetjes, maar ik heb niets. Ik ben blijkbaar goed gevallen en dat is voordeel. Ook mijn tijdsverlies is weg, nog een voordeel. Anders was het klassement al om zeep."

Evenepoel kwam met gehavende schouders over de finish.

"Sfeer was meteen anders na het nieuws over Kobe Bryant"

Remco Evenepoel viel op zijn schouders. "Christophe Laporte (Cofidis-renner) viel voor me. Ik wou over hem springen, maar ik kwam met mijn wiel op zijn wiel terecht en zo schoof ik weg. Ik bleef eerst nog recht, maar toen hebben ze me langs achteren geramd." Evenepoel was aan de finish bijzonder ontgoocheld. "We zaten helemaal vooraan en dan wordt er normaal nooit gevallen. Bizar. Maar het was een onnatuurlijke val door een buitenstaander." "Ik had het gevoel dat het over was en dat de regel van 3 kilometer (tijdsverlies door pech wordt dan niet aangerekend) niet meer telde. Maar de jury heeft, in de ogen van iedereen, de beste beslissing genomen om de regel toch te gebruiken aangezien een fan ons heeft doen vallen." 's Avonds kon Evenepoel zijn pech ook relativeren toen het nieuws over het overlijden van Kobe Bryant binnensijpelde. "Ik was berichtjes aan het sturen naar mijn ouders en vriendin dat alles oké was en plots las ik dat bericht. Mijn gsm ging meteen uit. Het was een schok. Ik volg alle sporten en iedereen kende Kobe Bryant. De sfeer was meteen anders."

Bekijk het gesprek met Remco Evenepoel: