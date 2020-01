Charleroi verzet zich niet meer tegen replay vanaf 0-0, wel tegen datum

Door de dichte mist werd de match tussen Charleroi en KV Mechelen nog voor de rust afgeblazen door scheidsrechter Dierick. Charleroi stond op dat moment al 1-0 voor.

Vrij snel werd 4 februari als nieuwe speeldatum voor de match naar voren geschoven, maar nu vraagt Charleroi aan de kalendermanager om een week later te mogen opdraven. KV Mechelen ging al met het voorstel om op 11 februari te spelen akkoord, maar de bal ligt nu in het kamp van de kalendermanager.

Charleroi verzet zich wel niet langer tegen een volledige replay. De Carolo's hoopten om de draad gewoon te kunnen oppikken bij een 1-0-stand, maar botsten hierbij op de reglementen van de KBVB, waarvan Charleroi-voorzitter Bayat overigens voorzitter is.

"Het reglement is zo klaar als een klontje", zegt Charleroi-directeur Hendrickx. "Het heeft dus geen zin om ons te verzetten tegen de nieuwe start vanaf 0-0. Die klacht zou toch onontvankelijk worden verklaard." Charleroi zal wel via de Pro League vragen om de bondsregels op dat vlak te wijzigen, zodat ze in lijn zijn met die van onze buurlanden. "Daar moeten ze soms opnieuw samenkomen om nog twee of drie slotminuten af te werken."