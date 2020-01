Seppe Smits en Ilias Van Hoof halen finale WB slopestyle in Seiseralm niet

Smits eindigde pas 22e op 25 in zijn reeks. Hij verdiende 26.00 punten in de 1e run (18e) en 31.50 punten in de 2e run. Van Hoof kwam in actie in de 2e reeks van de voorronde. Met 12.25 punten in de 1e run (20e) en 10.00 punten in de 2e run (22e) eindigde hij 23e op 24 deelnemers. Veel te weinig om door te stoten naar de finale.

De beste prestaties uit de kwalificaties kwamen van de Japanner Hiroaki Kunitake (94.75) en de Duitser Noah Viktor (91.75) in respectievelijk reeks 1 en reeks 2.