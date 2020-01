BOIC selecteert Persoon en 9 andere boksers voor olympische kwalificatietoernooien

Persoon (35) behoort tot de wereldtop in het profboksen, maar die kunnen niet aan de Spelen deelnemen. Na haar felbesproken verloren kamp tegen Katie Taylor, waarvoor ze geen rematch lijkt te krijgen, begon de olympische droom bij Persoon te groeien.

Ze gaf haar statuut als profbokster op en waagt haar olympische kans om als amateur (naar 3 ronden van 3 minuten) Tokio te halen. De Vlaamse Boksliga kende haar een wildcard toe en zo zal Persoon in maart deelnemen aan een olympische kwalificatietoernooi in de Copper Box Arena in het Olympische Park in Londen.

Naast Persoon werden ook vrouwen Sanae Jah (-51 kg) en Oshin Derieuw (-69 kg) en mannen Zakaria Boudhi (-52 kg), Vasile Usturoi (-57 kg), Karim Saboundji (-63 kg), Mohamed Rachem (-69 kg), Lancelot Proton de la Chapelle (-75 kg), Ziad El Mohor (-81 kg) en Victor Schelstraete (-91 kg) geselecteerd.