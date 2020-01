Voorbereiding Stan Dewulf in water gevallen: "Oudere vrouw had me niet gezien"

Stan Dewulf (22) heeft vorig seizoen zijn debuut gemaakt in het profwielrennen. De beloftevolle renner van Lotto-Soudal kon kennismaken met de mooie kant van de koers, maar kampt nu met een knieblessure. "Ik had moeite om 2 uur op de fiets te zitten", vertelt Dewulf in een gesprek met Sporza.

"Ik heb me genoeg in de kijker kunnen rijden"

Stan Dewulf zit nu volop in de blok om een goed cijfer te behalen in zijn studies bio-ingenieur aan de Universiteit Gent. Een goed cijfer geeft de 22-jarige Belg zichzelf ook voor zijn eerste profseizoen: "Ik geef mijn eerste jaar als profrenner bij Lotto-Soudal een 8,5 op 10." "Ik denk dat ik tevreden mocht zijn over mijn vormpeil en het werk dat ik verricht heb voor de ploeg. Ik heb me naar de buitenwereld toe genoeg in de kijker kunnen rijden en laten zien wat ik in mijn mars heb als renner."

Ik beschrijf mezelf als een klassieke renner met een goede punch en een redelijke eindsprint. Stan Dewulf

De jonge West-Vlaming heeft het profiel van een Flandrien. "Ik beschrijf mezelf als een klassieke renner met een goede punch en een redelijke eindsprint. Zeker na een lastige wedstrijd heb ik een goede sprint in de benen." "In de Ronde van Zwitserland heb ik toch bewezen dat ik mijn plan kan trekken in een sprint. Toen sprintte ik nog niet voor een podiumplek, dat wordt wel een doel voor dit jaar", vertelt Dewulf.

Dewulf op stage in Mallorca.

"De voorbereiding op het nieuwe seizoen? Ronduit slecht"

Na een debuutjaar met constante resultaten loopt de voorbereiding naar het nieuwe wegseizoen niet van een leien dakje. "De voorbereiding is tot hier toe, zeg maar, ronduit slecht. Ik ben eind oktober aangereden geweest op training in Gent", zegt Stan Dewulf. "Ik reed op de R4 richting Drongen. Een oudere vrouw had me niet gezien. Op het moment dat ik haar auto kruiste, vertrok ze en reed ze me vol in mijn linkerflank aan." De renner van Lotto-Soudal hield er een knieblessure aan over, die hem nog steeds parten speelt. "Na heel wat rust en verschillende ontstekingsremmers die niet aansloegen, ben ik op stage naar Mallorca vertrokken met een inspuiting in mijn knie. Maar het gevoel zat niet goed. Ik had moeite om 2 uur op de fiets te zitten. Mijn linkerkant leek wel uitgeschakeld."

"Ik zit altijd met Roubaix in mijn achterhoofd"

De blessure van Stan Dewulf gooit roet in het eten voor zijn voorjaar, waar hij zichzelf hoopte te tonen: "Ik heb geen planning voor het voorjaar. Ik werk nu samen met de medische staf om het knieprobleem op te lossen. Daarna overleg ik met de ploegleiding om te zien wat mogelijk is."

"Het initiële plan was om een zwaarder programma dan vorig jaar te rijden, om zo progressie te maken. Ik wil bewijzen aan de buitenwereld dat ik een stap heb gezet. Mijn knieblessure maakt het moeilijk om dat te kunnen bewijzen, maar ik ga er alles aan doen", vertelt Dewulf vastberaden.

Dat het jonge talent een boon heeft voor Parijs-Roubaix is duidelijk. Bij de beloften wist hij de klassieker al op zijn palmares te schrijven. "Ik zit altijd met Roubaix in mijn achterhoofd. De koers is uniek, omdat je tot in de details bezig moet zijn met je materiaal." Een gedetailleerd programma voor 2020 heeft Dewulf nog niet. "Mijn doel is om fit te geraken en aan de start te komen van Parijs-Roubaix met een zo goed mogelijke conditie."

"Gilbert kan de ploeg naar hoger niveau tillen"

Dat hij nog kan leren, weet de man uit Stavele: "Op het BK op de weg maakte ik beginnersfoutjes. Ik kwam net terug van een zware Ronde van Zwitserland, om de week erna all-out te gaan in het BK tijdrijden en de wegrit. Ik heb het zondag bekocht door op die manier niet fris aan de start te staan." Lotto Soudal kan vanaf 2020 rekenen op de diensten van Philippe Gilbert en John Degenkolb. De twee speerpunten brengen tonnen ervaring met zich mee en kunnen een mentor zijn voor de jonge garde. "Gilbert en ik hebben nog niet veel samen gefietst door mijn blessure. Maar ik geloof dat hij de ploeg met zijn ervaring naar een hoger niveau kan tillen", meent Dewulf.