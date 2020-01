De Rossi verrast met plots afscheid: "Ik moet terug naar mijn familie"

Op 18-jarige leeftijd debuteerde Daniele De Rossi in oktober 2001 bij de hoofdmacht van AS Roma. Het jeugdproduct groeide uit tot een clubicoon, speelde er 616 wedstrijden en maakte er 63 goals.

De Rossi en Roma leken onafscheidelijk, maar afgelopen zomer kwam het toch tot een breuk. De Rossi vertrok naar Argentinië, waar hij voor een toetje bij Boca Juniors koos. Uiteindelijk zal zijn passage bij de Argentijnse topclub beperkt blijven tot 6 matchen en 1 doelpunt.

Op een persconferentie in Buenos Aires pakte de middenvelder vandaag ietwat verrassend uit met het nieuws over zijn afscheid. "Ik ben niet geblesseerd, maar ik wil en moet terug naar mijn familie. Ik mis hen en zij missen mij. Men heeft me op andere gedachten proberen te brengen, maar mijn beslissing is definitief."

De Rossi won met Roma twee keer de Italiaanse beker, maar vooral de wereldtitel met Italië in 2006 siert de erelijst van de Italiaanse krijger.