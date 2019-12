Makelaar Benteke ontkent akkoord met Club Brugge: "Hij zit gewoon in Londen"

Club Brugge zou interesse hebben in Christian Benteke, die het de voorbije maanden moeilijk heeft om een basisplaats af te dwingen bij Crystal Palace. Met het EK 2020 in aantocht heeft de aanvaller speelminuten nodig om een selectie af te dwingen en die zou hij in West-Vlaanderen kunnen krijgen.

Maar Benteke heeft het naar zijn zin in Londen en verlengde in oktober zijn contract nog tot 2021. De 29-jarige spits lijkt dus niet meteen van plan om de Premier League te verlaten voor de Jupiler Pro League.

Ook zijn makelaar Eris Kismet ontkent de geruchten. "We zijn van niets op de hoogte", vertelt hij aan Sporza. "Ik ben in Dubai en Christian was gisteren op training bij Crystal Palace."

"Gisteren hebben mensen me gebeld omdat Christian in Knokke zou zijn. Laat ons serieus blijven: hij zit gewoon in Londen. En het zou me verbazen als het over zijn broer Jonathan zou gaan, want ik ben ook zijn makelaar."