Eli Isberyt verzilvert seizoen met verbeterd contract: "Alles zit erin"

"Ik wil mijn kopmannen graag in de ploeg houden en daarom hebben we Eli Iserbyt een contract tot eind 2024 voorgeschoteld", legt Jurgen Mettepenningen uit.

"Michael Vanthourenhout heeft nog een contract tot in 2023 en nu gaan we ook met Laurens Sweeck praten. Zulke jongens moet je koesteren, ik wil ze alle drie graag houden", verzekert de teambaas, die ook gaat snoeien.

"Onze kern is wat groot momenteel, maar overeenkomsten zullen we niet verbreken. Op 1 maart gaan we wel enkele contracten niet verlengen. We kunnen niet iedereen houden en dat zal ik de renners in kwestie binnenkort ook vertellen."