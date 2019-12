Ex-Gent-aanvaller Sörloth ontpopt zich tot topscorer in Turkije

12 goals in 17 matchen

AA Gent huurde Alexander Sörloth een half seizoen van de Engelse club Crystal Palace. De Noorse aanvaller ontpopte zich snel tot een onmisbare schakel in het team van Thorup. Uiteindelijk scoorde hij 1 keer in de beker, 1 keer in de play-offs en 3 keer in de competitie.

In Turkije doet Sörloth nog beter voor Trabzonspor. Met 12 doelpunten in 17 competitiematchen mag de 24-jarige Noor zich topscorer in de Süper Lig noemen. Vandaag sloot hij het jaar af met 2 goals tegen Kayserispor (6-2).