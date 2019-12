Koen Monu: "Het zijn bijzonder onzekere tijden voor iedereen in veldritwereld"

"We zien geen reden om van datum te veranderen"

Flanders Classics hervormt op vraag van de UCI de Wereldbeker. De voorbije maanden mochten organisaties van veldritten zich kandidaat stellen om in de vernieuwde Wereldbeker te stappen, die uit 14 à 16 crossen zal bestaan.

"Maar wij weten helaas nog altijd niks", zegt Koen Monu, organisator van de Wereldbekercross in Zolder. "Wij hebben onze kandidatuur gesteld om in de vernieuwde Wereldbeker te stappen. Maar we weten nog altijd niet of we er deel zullen van uitmaken."

"Gisteren zaten er tijdens de cross enkele sponsors bij mij in de VIP. Ze vroegen of ze partner konden worden van de vernieuwde Wereldbeker. Maar we weten nog altijd niks."

"Normaal gezien hadden we op 15 december de datums en de landen moeten weten waar de Wereldbekercrossen volgend seizoen zouden plaatsvinden. Maar ook die zijn nog niet bekendgemaakt."

"Voor ons zijn het bijzonder onzekere tijden. Maar dat is ook zo voor onze sponsors en de Belgische wielerbond, die momenteel geen kalender kan opmaken."

"Wij zouden heel graag onze cross behouden op Tweede Kerstdag. We zijn bereid om in de vernieuwde Wereldbeker te stappen, dus we zien geen reden om van de datum te moeten veranderen."