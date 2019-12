Ploegleider Jumbo-Visma: "Roglic heeft een streepje voor op Dumoulin"

Voor de grote rondes heeft Jumbo-Visma vanaf volgend seizoen kopmannen bij de vleet. Vuelta-winnaar Primoz Roglic en Steven Kruijswijk (3e in de Tour) zagen Tom Dumoulin aanmeren bij de Nederlandse formatie.

Maar wie zal nu de kopman zijn in de Tour? "Primoz Roglic is momenteel de nummer 1 van de wereld. Roglic is diegene van wie ik zeg: hij heeft een streepje voor op Tom en Steven", vertelt ploegleider Merijn Zeeman aan Wielerflits. Iets wat Laurens De Plus eerder ook al liet uitschijnen.

"Maar ik wil wel duidelijk maken dat we met 3 kopmannen naar de Tour gaan. Het zal uiteindelijk afhangen van wat er in de wedstrijd gebeurt."

Jumbo-Visma wordt in de Tour de grote uitdager van Ineos, dat met Bernal, Thomas en Froome de laatste 3 Tour-winnaars heeft. "Het mag duidelijk zijn dat Ineos meer favoriet is dan wij om de Tour te winnen", zegt Zeeman. "Maar ik denk zeker dat wij het gevecht kunnen aangaan."

"Wij hebben 3 heel goede tijdrijders, van wie er 2 fenomenaal goed zijn tegen de klok. Daarom denk ik ook dat die laatste tijdrit in ons voordeel is. Maar Ineos heeft met Thomas en Froome ook twee heel exceptioneel goede tijdrijders."