Shane McLeod: "Verliezen in Pro League mag, als je oorlog in Tokio wint"

Vanaf eind januari moeten de Red Lions al aan de slag in de Pro League met duels in Australië, Nieuw-Zeeland en India. "De Pro League is geen doel dit jaar", is McLeod duidelijk. "Het is veel belangrijker om het team klaar te stomen voor Tokio. Het is niet erg om een paar duels te verliezen als we uiteindelijk de oorlog in Tokio winnen."



"De matchen tegen Australië zijn voor België de eerste competitieve interlands in een lange tijd. Bovendien verwacht ik dat we Australië kunnen tegenkomen in de eindfase van de Olympische Spelen. Dus moet je nu nadenken over wat je wil prijsgeven en wat niet. Dat wordt een beetje een kat-en-muisspel."

"Ik zal tevreden zijn als we na die eerste 6 wedstrijden vooruitgang geboekt hebben én als ik een duidelijk beeld zal hebben over mijn olympische selectie. Het gevaar van de Pro League bestaat erin dat je door goeie resultaten voor de eindzege zou gaan. Want dan denk ik dat je te veel zult prijsgeven als team."