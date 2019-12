McLeod: "Als 1 groep de hattrick kan vervolledigen op de Spelen, is het deze"

McLeod: "Als 1 groep de hattrick kan vervolledigen, is het deze"

"Ik ben niet bang om te zeggen dat we voor goud gaan. Maar ik weet wel hoe lastig het is om het te doen. Ik ga niet zeggen dat we het 100% zeker zullen halen. We hebben een goeie generatie die sinds Rio 2016 alleen maar versterkt is met youngsters. Vorige keer zag je de teleurstelling in Rio, in Tokio blijft de finale ons doel", aldus bondscoach McLeod.

De opdracht voor de Lions is duidelijk: meedingen voor het hoogst haalbare. "Als Europees- en wereldkampioen de hattrick binnenhalen op de Spelen? Dat is erg moeilijk om te verwezenlijken, maar als 1 groep dat kan, zijn wij het. Maar dan moet alles perfect samenkomen op het juiste moment", verklaart McLeod.

De weg naar tokio is nog een 8-tal maanden. Hoe verloopt de opbouw? "Het zal snel gaan. Onze zorg is momenteel niet noodzakelijk het werkvolume, maar vooral kleine dingen optimaliseren die voor extra mentale rust kunnen zorgen."

Bondscoach van het nationale hockeyteam Shane McLeod voelt zich in zijn sas in Turkije. "Het gaat hier heel goed, het is leuk hier te trainen in dit warm weer terwijl het in België zo koud is", vertelt hij bij Sporza. "Het is ook leuk om hier met de andere olympische atleten om te gaan, dat kan ons helpen de olympische geest te pakken te krijgen."

Het volledige interview met Shane McLeod

Luypaert: "Van net niet-ploeg naar ploeg die alles won"

Ook Loïck Luypaert gelooft erin. "We willen absoluut winnen in Tokio, maar iedereen zal ons willen inhalen, dus het zal moeilijk worden. Op dit moment zijn we met Australië de favoriet, maar er zijn nog veel maanden te gaan en we moeten stappen blijven zetten."

Bondscoach McLeod zei dat deze groep de hattrick kon vervolledigen. "Ik hoop het dat hij het gelooft", lacht Luypaert. "Maar we geloven er zelf ook in. We bekijken het maand per maand, week per week. We hebben een mooie groep om ernaartoe te werken."

Omgaan met de favorietenrol is toch een ander scenario dan in Rio. "In het verleden waren we vaak de ploeg van net niet. Nu is het een ploeg geworden die wel alles won. We hebben veel geleerd en we zijn meer matuur geworden. Ik denk dat we klaar zullen zijn", aldus Luypaert.