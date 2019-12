Roelandts over nieuwe wind bij Movistar: "Ze werken aan de toekomst"

De afgelopen dagen ging Movistar voor het eerst in zijn geschiedenis op winterstage. Een paleisrevolutie die is doorgevoerd door Patxi Vila, de Spanjaard achter het succes van Peter Sagan. En er zijn wel meer zaken veranderd bij de Spaanse ploeg.

Movistar-Belg Jürgen Roelandts bereidde zich de voorbije week op het seizoen voor in Spanje. "Het was een vrij korte stage, van een vijftal dagen, maar het was wel nodig, want er is veel veranderd", vertelt hij aan Sporza. "Zo hebben we nieuw materiaal en is bijna de helft van de ploeg vernieuwd." "Het valt me op dat ze bij Movistar aan het verjongen zijn, niet alleen met Colombianen en Spanjaarden, maar ook bijvoorbeeld met een Deen (Norsgaard), Engelsman (Cullaigh) en Zwitser (Jacobs). Ze werken duidelijk aan de toekomst." Dat zou wel eens de hand van de nieuwe "performance manager" van Movistar kunnen zijn: Patxi Vila. De Spanjaard werkte de voorbije jaren nauw samen met Peter Sagan bij Bora-Hansgrohe. "Hij komt over met een pak ervaring, hij zal een meerwaarde zijn", denkt Roelandts. "Je ziet ook al dat hij een nieuwe wind laat waaien. Dat bewijst alleen al deze ploegstage. Vorig jaar was er niet eens een stage of waren er geen tests. Dat sluipt er nu wel in. Vila zet ook een structuur op poten, je voelt dat hij ermee bezig is. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken."

"2019 was jaar om snel te vergeten, maar mik nog altijd op die ene vette vis"

Jürgen Roelandts werd vorig jaar gehaald om de voorjaarsploeg van Movistar aan te voeren, maar dat viel door gezondheidsproblemen wat tegen. "Ik was heel goed aan het seizoen begonnen, maar begon daarna te sukkelen met sinusitis. Na Roubaix ben ik dan ook geopereerd aan mijn neus. Helaas haalde ik daarna nooit meer het gewenste niveau. Het was een jaar om snel te vergeten." "In de ploeg geloven ze nog altijd in mij. Ik denk dat ik nu op hetzelfde niveau als vorig jaar zit, maar sinds mijn operatie voelt het wel beter aan. Dat is een stap in de goeie richting." "Ik ben naar Movistar overgestapt om mijn eigen kans te kunnen gaan in het voorjaar en dat is nog altijd de ambitie. Als je er eentje kunt binnenhalen, is je voorjaar geslaagd en voor mij zelfs mijn carrière. Ik ben er al vaak dichtbij geweest, maar ik mis nog die ene vette vis in het voorjaar. Daarvoor train ik nog."

"Met jonge ploeg naar voorjaar, maar dat is uitdaging"